Klinik am Südring

Die Vergangenheit holt jeden ein

SAT.1Staffel 6Folge 56
45 Min.Ab 12

Ein Unfall in der Backstube wirft ein zweifelhaftes Licht auf den Bäckermeister und seine Auszubildende. Haben die beiden etwa eine Affäre? - Eine Mutter muss feststellen, dass ihre Tochter sie nicht nur wegen ihrer Fußschmerzen angelogen hat. Ein weiteres Geheimnis setzt sie enorm unter Druck. - Eine Frau verletzt sich beim Renovieren. Als ihre neue Vermieterin Hilfe anbietet, wird sie panisch. Was ist nur los mit ihr?

