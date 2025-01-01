Zum Inhalt springenBarrierefrei
Meeresfrüchte des Zorns

SAT.1Staffel 6Folge 59
Folge 59: Meeresfrüchte des Zorns

45 Min.Ab 12

Der Spanien-Roadtrip zweier Schwestern endet in der Notaufnahme. Auch die Reisekasse ist spurlos verschwunden. Steckt der attraktive Tramper dahinter, den die Frauen mitgenommen hatten? - Ein Unfall in einer Skihalle wirft Fragen auf. Die verletze Skifahrerin fühlt sich verfolgt und vermutet eine hinterhältige Attacke! - Ein Schüler stürzt nach der Schule in eine Baugrube. Stecken die neuen Mitschüler etwa mit drin?

