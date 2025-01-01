Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 6Folge 72
45 Min.Ab 12

Ein Mann wird mit Verdacht auf Herzinfarkt eingeliefert. Kurze Zeit später muss auch seine Frau nach einem heftigen Zwischenfall in der Klinik behandelt werden! - Eine Schülerin liegt nach einem mysteriösen Sturz durch eine Glastür auf Station, wo ihr Bruder unerwartet zusammenbricht. - Ein Mann landet nach der Ankunft am Flughafen mit einem Armbruch direkt in der Klinik. Aber auch sein unsicherer Gang wirft Fragen auf ...

