Klinik am Südring
Folge 74: Geheime Ausflüge
45 Min.Folge vom 07.09.2022Ab 12
Ein Lkw-Fahrer wird bei einem Verkehrsunfall auf dem Straßenstrich schwer verletzt. Wenn er kein Freier ist, was hat er dann dort gewollt? Und wo steckt seine Tochter? - Die Unterleibsschmerzen ihrer besten Freundin lassen eine Frau befürchten, dass zwischen ihr und dem Bruder wieder etwas läuft. - Eine junge Frau ist vor der Yogastunde gestürzt. Ihre Trainerin wundert sich ohnehin, warum sie noch mitmacht ...
