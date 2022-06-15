Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 6Folge 77vom 15.06.2022
Folge 77: Der Samenraub

Der Samenraub: Eine Frau will heimlich das Sperma ihres Partners untersuchen lassen. Ungewollt deckt sie eine Lüge auf, die ihre Beziehung an den Rand des Abgrundes bringt. - Ein Paar hält nach Jahren mit unerfülltem Kinderwunsch endlich sein Baby in den Armen. Doch der Vater befürchtet, Opfer eines Betrugs geworden zu sein! - Das Vertrauen eines Patienten wird erschüttert, als er erkennt, dass die Liebe seines Lebens ein grausames Geheimnis hütet.

