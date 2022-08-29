Zum Inhalt springenBarrierefrei
Klinik am Südring

SAT.1Staffel 6Folge 85vom 29.08.2022
Folge vom 29.08.2022Ab 12

Der heimliche Saunabesuch mit seiner Chefin endet für einen Verkäufer in der Notaufnahme. Aber war der junge Mann überhaupt freiwillig dort? - Halbnackt, verwirrt und unterkühlt wird ein Schüler aufgefunden. Ein fieser Streich seiner Mitschüler oder steckt mehr dahinter? - Im Konkurrenzkampf um den Job bei einer Airline stürzt eine Flugbegleiterin und vermutet Sabotage der Konkurrentin.

