Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Klinik am Südring

Das entführte Baby

SAT.1Staffel 6Folge 89vom 18.08.2022
Das entführte Baby

Das entführte BabyJetzt kostenlos streamen

Klinik am Südring

Folge 89: Das entführte Baby

45 Min.Folge vom 18.08.2022Ab 12

Nach einem Moped-Unfall glaubt eine schwer verletzte junge Mutter, ihr Baby sei entführt worden. Hat ihr dealender Ex das Kind in seiner Gewalt? - Seit der Geburt macht ein frischgebackener Vater ständig Überstunden und übermäßig viel Sport. Warum halten ihn nicht einmal Hüftschmerzen davon ab? - Nach einem Unfall beim Rollschuhfahren streitet die Patientin mit dem neuen Freund ihrer besten Freundin. Was ist zwischen ihnen vorgefallen?

Weitere Folgen in Staffel 6

Alle Staffeln im Überblick

Klinik am Südring
SAT.1
Klinik am Südring

Klinik am Südring

Alle 6 Staffeln und Folgen