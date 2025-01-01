Das Bauchgefühl täuscht fast nieJetzt kostenlos streamen
Klinik am Südring
Folge 96: Das Bauchgefühl täuscht fast nie
44 Min.Ab 12
Die Bauchbeschwerden einer Frau erweisen sich als Symptome einer ernsten Erkrankung. Doch damit bereitet sie nicht nur ihren Eltern große Sorgen. - Der Unfall eines Mädchens in einem entfernten Stadtteil wirft viele Fragen auf. Als sich ihr Zustand verschlechtert, wird ein schwergehütetes Geheimnis gelüftet. - Eine Frau verletzt sich im Nachbarsgarten und lügt offensichtlich, als sie den Vorfall schildert. Damit bringt sie sich unwissentlich in Lebensgefahr!
