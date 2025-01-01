Zum Inhalt springenBarrierefrei
Klinik am Südring

Das Bauchgefühl täuscht fast nie

Staffel 6Folge 96
Das Bauchgefühl täuscht fast nie

Folge 96: Das Bauchgefühl täuscht fast nie

44 Min.Ab 12

Die Bauchbeschwerden einer Frau erweisen sich als Symptome einer ernsten Erkrankung. Doch damit bereitet sie nicht nur ihren Eltern große Sorgen. - Der Unfall eines Mädchens in einem entfernten Stadtteil wirft viele Fragen auf. Als sich ihr Zustand verschlechtert, wird ein schwergehütetes Geheimnis gelüftet. - Eine Frau verletzt sich im Nachbarsgarten und lügt offensichtlich, als sie den Vorfall schildert. Damit bringt sie sich unwissentlich in Lebensgefahr!

