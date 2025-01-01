Staffel 2Folge 1
Lenßen übernimmt
Folge 1: Nackt im Internet
23 Min.Ab 12
Ilona Schütte (39) wurde in ihrem Badezimmer in intimsten Momenten heimlich gefilmt. Diese Videos sind auf einer Sex-Plattform im Internet zu sehen. Anwalt Ingo Lenßen stellt Strafanzeige gegen unbekannt und veranlasst eine Löschung der Daten. Als auch Nachbarin Sina Hammes (40) solche Kameras bei sich findet, landet der Verdacht auf dem Vermieter der beiden Frauen. Doch IT-Spezialistin Sarah Grüner findet online einen entscheidenden Hinweis ...
