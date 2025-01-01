Staffel 2Folge 2
Buchstäblich am EndeJetzt kostenlos streamen
Lenßen übernimmt
Folge 2: Buchstäblich am Ende
23 Min.Ab 12
Die hochschwangere Meike Fromm (31) ist fassungslos, als ihr zukünftiger Ehemann fristlos gekündigt wird. Als Ingo Lenßen den Chef von Lars Maier (35) konfrontiert, berichtet dieser, dass sein Mitarbeiter einen fahrlässigen Unfall gebaut hat. Währenddessen bringt Ben Handke in Erfahrung, dass Lars Maier eine Affäre mit der Sekretärin haben soll. Diese streitet alles ab und betont, dass er andere Probleme habe. Ingo Lenßen ahnt, dass sein Mandant allen etwas verschweigt ...
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick