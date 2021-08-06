Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 2Folge 12vom 06.08.2021
In schlechter Gesellschaft

Folge vom 06.08.2021Ab 12

Ingo Lenßen wird von der besorgten Bettina Raabe (42) um Hilfe gebeten. Ihr Sohn Sebastian Raabe (16) ist bei ihrer Arbeitgeberin Stefanie Caspary (36) eingebrochen. Nun hat die Mutter ihren Putzjob verloren und ihr Sohn ein Ermittlungsverfahren am Hals. Team Lenßen entdeckt Videoaufzeichnungen vom Tatort mit einem weiteren Jugendlichen, der aus dem Haus flieht. Doch Sebastian weigert sich, den Jungen zu identifizieren.

