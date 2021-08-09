Zum Inhalt springenBarrierefrei
Lenßen übernimmt

SAT.1Staffel 2Folge 11vom 09.08.2021
Ingo wird von der alleinerziehenden Mutter Christine Bruns (36) um Hilfe gebeten. Sie hat eine fristlose Wohnungskündigung wegen ihres Hundes bekommen. Vor einem Jahr verlor sie ihren Mann an Krebs und hat aus diesem Grund ihrem trauernden Sohn Luis einen Hund geholt. Nach einer ersten schriftlichen Abmahnung ihres Vermieters, versuchte sie zunächst, den Hund abzugeben, brachte es aber nicht übers Herz. Ingo möchte beweisen, dass nicht der Hund das Problem ist.

