Staffel 2 Folge 14 vom 10.08.2021
Lenßen übernimmt
Folge 14: Prostituierte mit einem Klick
23 Min. Ab 12
Ingo Lenßen wird von Lisa Berger (27) um Hilfe gebeten. Die junge Frau erhält seit Tagen anonyme Sexanrufe und wurde von einem fremden Mann an ihrer eigenen Wohnungstür bedrängt. Er zeigte ihr eine Sexanzeige im Internet, auf der sie mit einem Bikini zu sehen ist und ihre Dienste anbietet. Lisa wollte den Bikini online verkaufen und hatte einer Interessentin das Bild geschickt. Als die gefakte Anzeige bei ihrem Arbeitgeber landet, wird klar, dass ihr jemand schaden möchte.
