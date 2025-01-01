Staffel 2Folge 18
Lenßen übernimmt
Folge 18: Bittere Pillen
23 Min.Ab 12
Alina Schmitz (29) ist Zeugin einer bedrohlichen Auseinandersetzung zwischen ihrem Verlobten Sven Opladen (32) und gemeinsamen Freunden geworden. Diese haben ihm den Vorwurf gemacht, dass er ihnen einen Knebelvertrag aufgedrängt und sie dazu überredet hat, 3.000 Euro in die Firma zu investieren, für die auch Sven Opladen arbeitet. Anwalt Ingo Lenßen versucht gegen das strafbare Geschäftsmodell vorzugehen und seinen Mandanten herauszuholen ...
