Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account

Lenßen übernimmt

SAT.1Staffel 2Folge 19vom 21.03.2025
Nackter Wahnsinn

Nackter WahnsinnJetzt kostenlos streamen

Lenßen übernimmt

Folge 19: Nackter Wahnsinn

23 Min.Folge vom 21.03.2025Ab 12

Ingo Lenßen wird von der aufgebrachten Steffi Müller (43) gerufen. Sie und ihr Mann bewohnen mit einem befreundeten Paar ein Haus zur Miete. Seit Kurzem tauchen die Nachbarn Nina (42) und Tommy Leuschen (43) nackt im Gemeinschaftsgarten auf und gefährden Steffi Müllers Job als Tagesmutter.

Weitere Folgen in Staffel 2

Alle Staffeln im Überblick

Lenßen übernimmt
SAT.1

Lenßen übernimmt

Alle 4 Staffeln und Folgen