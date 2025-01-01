Zum Inhalt springenBarrierefrei
Lenßen übernimmt

Staffel 2Folge 20
Verschollen auf dem Kiez

Lenßen übernimmt

Folge 20: Verschollen auf dem Kiez

23 Min.Ab 12

Sonja Barthel (42) ist selbstständige Paketzustellerin, doch nun kam es zur fristlosen Kündigung von ihrem Hauptauftraggeber. Die Kriminalpolizei hat sie bereits befragt und ihre Wohnung wurde durchsucht, da Pakete verloren gegangen sind. Ingo Lenßen versucht, ihre Kündigung rückgängig zu machen und Ben Handke lauert dem möglichen Dieb auf. Wer hat es auf die Mutter abgesehen?

