Staffel 2Folge 13
Lenßen übernimmt
Folge 13: Das Patchwork Desaster
23 Min.Ab 12
Ingo Lenßen wird von der aufgebrachten Mutter Vera Meiling (38) gerufen, die nach einem Schreiben des Familiengerichts fürchtet, dass ihr Ex-Mann die Patchwork-Familie zerstört. Ihr Sohn (9) lebt mit ihr in einer Wohnung, in die ihr neuer Freund Stefan Pott (42) mit seiner Tochter (14) gezogen ist.
