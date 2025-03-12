Staffel 2Folge 6vom 12.03.2025
Wir gehören zusammenJetzt kostenlos streamen
Lenßen übernimmt
Folge 6: Wir gehören zusammen
23 Min.Folge vom 12.03.2025Ab 12
Ingo Lenßen und sein Team erhalten einen Notruf der verzweifelten Jill Möller (21). Ihre jüngeren Geschwister Mia Möller (9) und Ben Möller (7) wurden beim Stehlen von Lebensmitteln erwischt, da sie bei der alkoholkranken Mutter Moni Möller und ihrem neuen Freund vernachlässigt werden. Der Anwalt kämpft für die Vormundschaft der erwachsenen Schwester. Doch das rücksichtslose Paar schafft es, dem Jugendamt vorzugaukeln, dass es den Kindern zuhause gut geht.
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick