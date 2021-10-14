Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account

Lenßen übernimmt

SAT.1Staffel 2Folge 7vom 14.10.2021
Bei Anruf Kohle

Bei Anruf KohleJetzt kostenlos streamen

Lenßen übernimmt

Folge 7: Bei Anruf Kohle

23 Min.Folge vom 14.10.2021Ab 12

Ingo Lenßen wird von der 45-jährigen Altenpflegerin Sabine Grass (45) verzweifelt um Hilfe gebeten, denn ihre herzkranke Mutter, Witwe Ruth Lieske (70), wurde Opfer von Telefontrickbetrügern. Sie hat ihr gesamtes Erspartes verloren. Team Lenßen geht davon aus, dass die Betrüger es erneut versuchen werden und möchten sie in Zusammenarbeit mit der Polizei überführen. Finden die falschen Polizisten trotzdem einen Weg?

Weitere Folgen in Staffel 2

Alle Staffeln im Überblick

Lenßen übernimmt
SAT.1

Lenßen übernimmt

Alle 4 Staffeln und Folgen