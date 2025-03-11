Zum Inhalt springenBarrierefrei
Lenßen übernimmt

SAT.1Staffel 2Folge 3vom 11.03.2025
Scheidung tut weh

23 Min.Folge vom 11.03.2025Ab 12

Team Lenßen wird von Janina Sturm (43) um juristische Hilfe gebeten, nachdem ihr achtjähriger Sohn Leon mit Mamas Auto gegen den Wagen der Nachbarin geknallt ist. Ein emotionaler Wendepunkt für die Alleinerziehende, die sich seit der Scheidung von ihrem Ex-Mann Benjamin Sturm (45) in einer Armutsspirale befindet. Er hat von einem auf den anderen Tag aufgehört, sich an der Abzahlung der Schulden und am Unterhalt zu beteiligen. Rechnet er sich künstlich arm?

