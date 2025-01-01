Zum Inhalt springenBarrierefrei
Lenßen übernimmt

SAT.1Staffel 2Folge 4
Die Spielplatzrazzia

23 Min.Ab 6

Die besorgte Isabell Mönke (45) befürchtet, dass ihrer Tochter Tabea Mönke (22) ihr Kind vom Jugendamt entzogen wird. Denn die 22-Jährige wurde im Beisein ihrer Tochter Lia (6) auf einem Spielplatz mit Drogen erwischt. Ingo Lenßen und sein Team möchten der jungen Mutter glauben, dass sie clean ist ...

