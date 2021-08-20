Staffel 2Folge 22vom 20.08.2021
Folge 22: In den Abgrund gestossen
Ingo Lenßen wird von Caro Krause (35) gerufen, weil ihr Sohn Mats (10) wegen Körperverletzung verklagt wurde. Der Junge ist im Schwimmbad auf die Mitschülerin Leonie Seibel (10) gesprungen und hat sie schwer verletzt. Ingo redet mit Mats und erfährt, dass er von jemandem mit roter Badehose ins Wasser geschubst wurde. Doch die Gegenseite Familie Seibel unterstellt dem Jungen klare Absicht und eine Verhaltensauffälligkeit. Team Lenßen sucht nach weiteren Zeugen.
