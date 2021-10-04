Staffel 2Folge 61vom 04.10.2021
Lenßen übernimmt
Folge 61: Hassobjekt Mutter
23 Min.Folge vom 04.10.2021Ab 12
Ingo Lenßen wird von der jungen Mutter und Speditionskauffrau Anna Schirmer (34) um rechtlichen Beistand gebeten. Nachdem sie nach einem Jahr Elternzeit zurück in ihren Job gekommen ist, hat sie immer wieder das Gefühl, subtil und perfide diskriminiert zu werden. Ingo Lenßen will mit ihr für Gerechtigkeit für arbeitende Mütter kämpfen. Dafür, sie nach ihrer Leistung zu bewerten und nicht danach, ob sie ein Kind haben. Doch sie brauchen Beweise.
