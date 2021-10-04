Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account

Lenßen übernimmt

SAT.1Staffel 2Folge 61vom 04.10.2021
Hassobjekt Mutter

Hassobjekt MutterJetzt kostenlos streamen

Lenßen übernimmt

Folge 61: Hassobjekt Mutter

23 Min.Folge vom 04.10.2021Ab 12

Ingo Lenßen wird von der jungen Mutter und Speditionskauffrau Anna Schirmer (34) um rechtlichen Beistand gebeten. Nachdem sie nach einem Jahr Elternzeit zurück in ihren Job gekommen ist, hat sie immer wieder das Gefühl, subtil und perfide diskriminiert zu werden. Ingo Lenßen will mit ihr für Gerechtigkeit für arbeitende Mütter kämpfen. Dafür, sie nach ihrer Leistung zu bewerten und nicht danach, ob sie ein Kind haben. Doch sie brauchen Beweise.

Weitere Folgen in Staffel 2

Alle Staffeln im Überblick

Lenßen übernimmt
SAT.1

Lenßen übernimmt

Alle 4 Staffeln und Folgen