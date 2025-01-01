Zum Inhalt springenBarrierefrei
Lenßen übernimmt

Staffel 2Folge 72
Bis dass der Tod uns scheidet

Lenßen übernimmt

Folge 72: Bis dass der Tod uns scheidet

23 Min.Ab 12

Ingo Lenßen bekommt einen Hilferuf von Hanna Krüger (48). Nach dem Tod ihrer Mutter wollen ihre Brüder Louis (47) und Bert (52) das Haus der Mutter ausräumen. Als dann auch noch ein Testament vorliegt, in dem Hanna Krüger angeblich nichts von ihrer Mutter hinterlassen bekommt, steht fest, dass sich ihre eigene Familie gegen sie stellt. Kann Team Lenßen das Rätsel aufdecken und herausfinden, was die Familie mit dem Geld und dem Haus vorhat?

