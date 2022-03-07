Staffel 2Folge 86vom 07.03.2022
Lenßen übernimmt
Folge 86: Nicht alle lieben Johnny
23 Min.Folge vom 07.03.2022Ab 12
Anja Janus (39) braucht Hilfe. Ihr Sohn Johnny Janus (14) kam blutverschmiert nach Hause. Kurz darauf kommt die Polizei, um ihn zu einem Überfall zu befragen. Ein Sneakerladen wurde überfallen und der Besitzer niedergeschlagen. Schnell wird klar: Johnny war nicht nur Zeuge! Er hat erste Hilfe geleistet und den Notarzt gerufen. Obwohl Überwachungskameras zeigen, wie der Sohn Schuhe stiehlt, glaubt Team Lenßen an seine Unschuld und will die Wahrheit herausfinden.
