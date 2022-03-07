Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account

Lenßen übernimmt

SAT.1Staffel 2Folge 86vom 07.03.2022
Nicht alle lieben Johnny

Nicht alle lieben JohnnyJetzt kostenlos streamen

Lenßen übernimmt

Folge 86: Nicht alle lieben Johnny

23 Min.Folge vom 07.03.2022Ab 12

Anja Janus (39) braucht Hilfe. Ihr Sohn Johnny Janus (14) kam blutverschmiert nach Hause. Kurz darauf kommt die Polizei, um ihn zu einem Überfall zu befragen. Ein Sneakerladen wurde überfallen und der Besitzer niedergeschlagen. Schnell wird klar: Johnny war nicht nur Zeuge! Er hat erste Hilfe geleistet und den Notarzt gerufen. Obwohl Überwachungskameras zeigen, wie der Sohn Schuhe stiehlt, glaubt Team Lenßen an seine Unschuld und will die Wahrheit herausfinden.

Weitere Folgen in Staffel 2

Alle Staffeln im Überblick

Lenßen übernimmt
SAT.1

Lenßen übernimmt

Alle 4 Staffeln und Folgen