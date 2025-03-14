Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Mein dunkles Geheimnis

Die einzige Zeugin

SAT.1Staffel 5Folge 127
Die einzige Zeugin

Die einzige ZeuginJetzt kostenlos streamen

Mein dunkles Geheimnis

Folge 127: Die einzige Zeugin

23 Min.Ab 12

Die alleinerziehende Innenarchitektin Anke macht sich große Sorgen um ihre Tochter Marie. Die 16-Jährige ist einzige Zeugin eines Raubüberfalls, schweigt sich aber gegenüber der Polizei und ihrer Mutter aus. Das Mädchen verdrängt ein beängstigendes Erlebnis und fällt in der Schule durch Alkohol- und Drogenkonsum auf. Um Marie zu helfen, macht sich Anke auf die Jagd nach dem Täter und hat bald einen furchtbaren Verdacht.

Weitere Folgen in Staffel 5

Alle Staffeln im Überblick

Mein dunkles Geheimnis
SAT.1
Mein dunkles Geheimnis

Mein dunkles Geheimnis

Alle 5 Staffeln und Folgen