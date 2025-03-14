Mein dunkles Geheimnis
Folge 97: Herz in Seenot
24 Min.Ab 12
Als Bianca von ihrer Arbeit auf einem Kreuzfahrtschiff nach Hause kommt, fällt sie aus allen Wolken: In ihrer Wohnung wohnt eine wildfremde Familie und ihr Freund Charly ist spurlos verschwunden. Mit ihrer besten Freundin Heike macht sich Bianca auf die Suche nach dem 28-Jährigen. Doch weder Charlys Chef, noch sein bester Freund, wissen, wo er ist. Dann spürt Bianca Charly auf und obgleich sich das Paar noch liebt, steht die Beziehung sonderbarerweise vor dem Aus.
