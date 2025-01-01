Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Navy CIS: L.A.

Sieben Minuten

"CBS Serien"Staffel 10Folge 24
Sieben Minuten

Sieben MinutenJetzt kostenlos streamen

Navy CIS: L.A.

Folge 24: Sieben Minuten

42 Min.Ab 16

Die nationale Sicherheit steht auf dem Spiel, weshalb das Team noch einmal all seine Kräfte mobilisiert und mit seinen breit gefächerten Ermittlungen fortfährt. Während Callen und Sam an Bord der USS Allegiance die Spione zur Strecke bringen, geraten Kensi und Deeks in der irakischen Wüste unter heftigen Beschuss ...

Weitere Folgen in Staffel 10

Alle Staffeln im Überblick

Navy CIS: L.A.
"CBS Serien"
Navy CIS: L.A.

Navy CIS: L.A.

Alle 14 Staffeln und Folgen