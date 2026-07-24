Pawn Stars - Die Drei vom Pfandhaus
Folge 10: Post von Patsy Cline
40 Min.Folge vom 24.07.2026Ab 12
Ein Kunde bringt eine Kamera in den Laden, mit der angeblich die ersten Filmaufnahmen von Elvis Presley gemacht wurden. Rick und Corey prüfen, ob das außergewöhnliche Stück echt ist und ob sich ein Kauf lohnt. Danach versucht Chum, mehr über ein rätselhaftes Fossil herauszufinden. Handelt es sich tatsächlich um ein Dinosaurier-Ei?
Weitere Folgen in Staffel 25
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