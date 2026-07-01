Eddie van Halens ChucksJetzt kostenlos streamen
Pawn Stars - Die Drei vom Pfandhaus
Folge 21: Eddie van Halens Chucks
40 Min.Folge vom 03.08.2026Ab 12
Rick hat die Gelegenheit, ein Paar Turnschuhe zu kaufen, die möglicherweise Eddie Van Halen gehört haben. Wird er die Chance ergreifen? Anschließend prüft Corey einen Becher aus Sterlingsilber, und Rick nimmt ein manipuliertes Roulette-Rad ins Visier.
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