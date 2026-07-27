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Pawn Stars - Die Drei vom Pfandhaus

Heilige Grale oder heiße Luft?

Kabel Eins DokuStaffel 25Folge 12vom 27.07.2026
Heilige Grale oder heiße Luft?

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Pawn Stars - Die Drei vom Pfandhaus

Folge 12: Heilige Grale oder heiße Luft?

40 Min.Folge vom 27.07.2026Ab 12

Rick begutachtet ein von Alice Cooper getragenes Outfit. Danach zeigt Chum seine skrupellose Seite, als er ein Angebot für einen 2,10 Meter hohen "Deadpool"-PEZ-Spender abgibt. Wird der Verkäufer zustimmen? Anschließend nehmen Rick und Chum gemeinsam mit einem alten Rivalen Bögen voller "MetaZoo"-Sammelkarten unter die Lupe.

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