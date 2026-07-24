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Pawn Stars - Die Drei vom Pfandhaus

Heidi Klums Minnie-Maus-Ohren

Kabel Eins DokuStaffel 25Folge 9vom 24.07.2026
Heidi Klums Minnie-Maus-Ohren

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Pawn Stars - Die Drei vom Pfandhaus

Folge 9: Heidi Klums Minnie-Maus-Ohren

40 Min.Folge vom 24.07.2026Ab 12

Eine der beliebtesten Sängerinnen der 80er-Jahre, Taylor Dayne, präsentiert Rick einige Erinnerungsstücke aus ihrer Karriere. Chum hofft hingegen, dass die Macht mit ihm ist, als ein Verkäufer einen Darth-Vader-Nussknacker in den Laden bringt.

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