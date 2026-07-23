Kriegsrelikte und HeldengeschichtenJetzt kostenlos streamen
Pawn Stars - Die Drei vom Pfandhaus
Folge 7: Kriegsrelikte und Heldengeschichten
40 Min.Folge vom 23.07.2026Ab 12
Rick, Corey, Chum und der Old Man beschäftigen sich mit einigen außergewöhnlichen Sammlerstücken aus der Zeit des Zweiten Weltkriegs. Zunächst machen sie einen Ausflug in die Wüste, wo sie ein restauriertes Militärfahrzeug testen und dessen Funktionen vorführen. Anschließend werden verschiedene Erinnerungsstücke berühmter Militärführer in den Laden gebracht und geprüft.
Weitere Folgen in Staffel 25
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick