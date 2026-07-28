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Pawn Stars - Die Drei vom Pfandhaus

Chumlee wird zum Künstler

Kabel Eins DokuStaffel 25Folge 14vom 28.07.2026
Chumlee wird zum Künstler

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Pawn Stars - Die Drei vom Pfandhaus

Folge 14: Chumlee wird zum Künstler

40 Min.Folge vom 28.07.2026Ab 12

Chum begutachtet eine Lithografie von Salvador Dalí mit dem Motiv von Pablo Picasso. Anschließend testen Rick und Chum einen geladenen Revolver aus dem American Civil War. Werden sie sich mit dem Verkäufer einigen, oder bleiben die Fronten verhärtet? Später besucht Corey die Dunkle Seite der Macht, als ein Modell des Death Star auf dem Verkaufstresen landet.

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