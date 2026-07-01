Eisenhowers GolfschlägerJetzt kostenlos streamen
Pawn Stars - Die Drei vom Pfandhaus
Folge 15: Eisenhowers Golfschläger
40 Min.Folge vom 29.07.2026Ab 12
Rick hofft auf einen guten Deal, als er sich ein Paar Turnschuhe anschaut, die dem NBA-Superstar Shaquille O'Neal gehört haben. Dann kommen ein Paar seltene Münzen in den Laden, und Chum prüft eine Papageien-Kanone aus dem Bürgerkrieg. Schließlich bringt ein Verkäufer einen Satz Golfschläger mit, die von Präsident Eisenhower verwendet wurden.
Weitere Folgen in Staffel 25
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