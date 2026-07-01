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Pawn Stars - Die Drei vom Pfandhaus

Feuer frei!

Kabel Eins DokuStaffel 25Folge 25vom 05.08.2026
Feuer frei!

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Pawn Stars - Die Drei vom Pfandhaus

Folge 25: Feuer frei!

40 Min.Folge vom 05.08.2026Ab 12

Rick, Corey und Chum arbeiten mit dem Waffenexperten Alex Cramner zusammen, um einen explosiven Rückblick auf einige der erfolgreichsten Geschäfte zu werfen, die sie jemals gemacht haben - sowohl im Pfandhaus als auch auf dem Schießplatz. Sie erinnern sich an Transaktionen mit Pistolen, Kanonen, Musketen, Flammenwerfern und sogar einem Panzer aus dem Zweiten Weltkrieg.

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