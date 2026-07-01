Pawn Stars - Die Drei vom Pfandhaus
Folge 26: Inventar-Intervention
40 Min.Folge vom 05.08.2026Ab 12
Als Corey und Chum zu einem Grillabend in Ricks Haus eingeladen werden, fragen sie sich, ob er möglicherweise ein Hoarder ist. Während Rick ihnen sein "Museum" zeigt, unternehmen sie eine Reise in die Vergangenheit und besichtigen einige der größten Funde des Pfandhauses, wie einen Volkswagen Karmann Ghia, Kunstwerke aus "Wo die wilden Kerle wohnen" und ein paar klassische Flipperautomaten.
Weitere Folgen in Staffel 25
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