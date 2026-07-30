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Pawn Stars - Die Drei vom Pfandhaus

Hai-Alarm!

Kabel Eins DokuStaffel 25Folge 18vom 30.07.2026
Hai-Alarm!

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Pawn Stars - Die Drei vom Pfandhaus

Folge 18: Hai-Alarm!

39 Min.Folge vom 30.07.2026Ab 12

Rick versucht, einen Deal an Land zu ziehen, als ein signiertes Plakat des Kinohits "Der Weiße Hai" in den Laden kommt. Wird der Verkäufer anbeißen? Später hofft Rick auf einen goldenen Jackpot, als ein Verkäufer ein seltenes goldenes Willy-Wonka-Funko-Pop anbietet, und schließlich zeigt sich Corey begeistert von einer Uhrensammlung aus der "World Series of Poker".

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