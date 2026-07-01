Pawn Stars - Die Drei vom Pfandhaus
Folge 8: Kunst trifft Klima
39 Min.Folge vom 23.07.2026Ab 12
Rick macht mit einem Bricklin SV-1 eine Probefahrt. Dabei stellt sich die Frage, ob der seltene Sportwagen sein Geld wert ist oder ob sich hinter dem auffälligen Äußeren technische Probleme verbergen. Währenddessen beschäftigen sich Corey und Chum mit einem limitierten Nike-Schlauchboot samt passendem Aktenkoffer und prüfen, ob die ungewöhnlichen Sammlerstücke einen guten Wert haben.
Weitere Folgen in Staffel 25
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