Pinkys kleines UniversumJetzt kostenlos streamen
Pawn Stars - Die Drei vom Pfandhaus
Folge 24: Pinkys kleines Universum
39 Min.Folge vom 04.08.2026Ab 12
Rick, Corey und Chum blicken auf einige der niedlichsten Momente mit Zwergspitz Pinky, dem flauschigsten Mitarbeiter des Ladens, zurück. Im Laufe der Jahre hat Pinky bei vielen Geschäften geholfen und ist in Fotoshootings erschienen. Außerdem begleitete er Chum und Rick bei einer Testfahrt in einem Fiat Microcar.
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