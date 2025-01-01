Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Richter Alexander Hold

Die große Aussprache

SAT.1Staffel 9Folge 1572
Die große Aussprache

Die große AusspracheJetzt kostenlos streamen

Richter Alexander Hold

Folge 1572: Die große Aussprache

46 Min.Ab 12

Richter Hold muss klären, ob die angeklagte Studentin tatsächlich den Tod ihrer Oma verschuldet hat, weil sie ihr das Insulin nicht rechtzeitig brachte. Sie soll anschließend auf einem Familientreffen auf einer Berghütte auch noch ihre Tante erschossen haben, weil diese der ganzen Familie von ihrer Tat erzählen wollte. Oder wurde die Tante Opfer einer Verwechslung, als sie im Dunkeln zum Rauchen nach draußen ging? Der Täter ist auf jeden Fall im Kreise der Familie zu finden ...

Weitere Folgen in Staffel 9

Alle Staffeln im Überblick

Richter Alexander Hold
SAT.1
Richter Alexander Hold

Richter Alexander Hold

Alle 11 Staffeln und Folgen