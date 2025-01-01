Richter Alexander Hold
Folge 1572: Die große Aussprache
46 Min.Ab 12
Richter Hold muss klären, ob die angeklagte Studentin tatsächlich den Tod ihrer Oma verschuldet hat, weil sie ihr das Insulin nicht rechtzeitig brachte. Sie soll anschließend auf einem Familientreffen auf einer Berghütte auch noch ihre Tante erschossen haben, weil diese der ganzen Familie von ihrer Tat erzählen wollte. Oder wurde die Tante Opfer einer Verwechslung, als sie im Dunkeln zum Rauchen nach draußen ging? Der Täter ist auf jeden Fall im Kreise der Familie zu finden ...
Weitere Folgen in Staffel 9
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick