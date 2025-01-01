Richter Alexander Hold
Folge 1586: Siggi und das Gammelfleisch
45 Min.Ab 12
Restaurantkritiker haben es nicht immer leicht - doch als Thomas Bach in einer Gaststätte Gammelfleisch serviert wurde, kam es zum Eklat. Wollte sich Besitzerin Siggi mit der Aktion für eine schlechte Kritik rächen? Oder hat ihr Sohn die Finger im Spiel, weil er sich das Lokal zu eigen machen will? Ein Indiz ist sein Verhalten vor Gericht, als er seiner Mutter in den Rücken fällt ...
