Richter Alexander Hold
Folge 1635: Die Freundin des Rollstuhlfahrers
46 Min.Ab 12
Heidi Blume wurde von ihrem querschnittsgelähmten Freund Christian finanziell oft unterstützt - bis Christian seinen Eltern beweisen wollte, dass Heidi nicht nur wegen des Geldes mit ihm zusammen ist. Hat Heidi daraufhin versucht, ihre Schwiegereltern in spe zu erpressen, indem sie drohte, Christian etwas anzutun?
