Leben und Sterben in der Pathologie - Teil 2Jetzt kostenlos streamen
Richter Alexander Hold
Folge 1645: Leben und Sterben in der Pathologie - Teil 2
45 Min.Ab 12
Noch immer sitzt Lars Geldmann auf der Anklagebank, weil er die Assistenzärztin Kirsten Pelk getötet haben soll. Sie hatte herausgefunden, dass er seine Zeugnisse gefälscht hatte, um als Mediziner arbeiten zu können. Doch der Zeuge, der Lars Geldmann am meisten belastet hat, wurde möglicherweise bestochen.
