Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Rivalinnen

SAT.1Staffel 2Folge 22
Rivalinnen

RivalinnenJetzt kostenlos streamen

Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Folge 22: Rivalinnen

23 Min.Ab 12

Die Reiseverkehrskauffrau Lia Krohn steht kurz vor der Beförderung. Doch der ständige Arbeitsdruck wächst ihr über den Kopf. Auch die Beziehung zu ihrem Freund Nico ist alles andere als einfach. Lia spürt, dass Nico ihr etwas verheimlicht. Und plötzlich gibt es immer mehr Anzeichen, dass Nico eine heimliche Affäre hat. Lia will Gewissheit und begeht den schlimmsten Fehler ihres Lebens ...

