Schicksale - und plötzlich ist alles anders
Folge 21: Zweite Chance
23 Min.Ab 12
Beruflich läuft es für Paul (32) richtig gut - mit seinem Entwurf für einen hoch dotierten Wettbewerb steht der brillante Architekt kurz vor seinem Durchbruch. Doch Pauls Ehe leidet sehr unter den vielen Arbeitsstunden. Seine Frau Nina hat sich vor lauter Frust einen Liebhaber genommen. Und Paul selber steht kurz vor einer Affäre mit seiner attraktiven Chefin Judith. Paul steht vor der schwierigsten Entscheidung seines Lebens.
Weitere Folgen in Staffel 3
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick