SAT.1Staffel 3Folge 21
23 Min.Ab 12

Beruflich läuft es für Paul (32) richtig gut - mit seinem Entwurf für einen hoch dotierten Wettbewerb steht der brillante Architekt kurz vor seinem Durchbruch. Doch Pauls Ehe leidet sehr unter den vielen Arbeitsstunden. Seine Frau Nina hat sich vor lauter Frust einen Liebhaber genommen. Und Paul selber steht kurz vor einer Affäre mit seiner attraktiven Chefin Judith. Paul steht vor der schwierigsten Entscheidung seines Lebens.

SAT.1
