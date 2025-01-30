Schicksale - und plötzlich ist alles anders
Folge 41: Ein magischer Moment
23 Min.Ab 12
Eigentlich müsste die 35-jährige Werbekauffrau Ella auf Wolke sieben schweben: Sie führt eine scheinbar perfekte Beziehung mit ihrem Verlobten Hagen, bald will das Paar heiraten. Doch Hagen ist nicht der Mann, von dem Ella träumt. Seit Jahren trifft sie im Schlaf immer wieder auf einen geheimnisvollen Unbekannten, der ihre Hand ergreift und festhält. Als ihr Traum Wirklichkeit wird, muss sich Ella entscheiden: Auf Nummer sicher gehen oder für einen Traum alles riskieren?
Weitere Folgen in Staffel 3
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick