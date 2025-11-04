Für alle Foodies Bagels Aktualisiert: 27.04.2025 • 17:52 Uhr Bild: SAT.1 Schweiz

Ein frisch gebackener Bagel trifft auf zartes Brisket und einen Hauch von würzigem Kabissalat – eine Kombination, die sowohl herzhaft als auch erfrischend ist. Perfekt für alle, die den Mix lieben!

Rezept und Zubereitung für 4 Personen Vorbereitungszeit 180 Min. • Zubereitungszeit 20 Min. • Gesamtzeit 200 Min.

Zutaten für die Bagels 450 g Weißmehl

4 TL Zucker

1,5 TL Salz

2 TL Trockenhefe

3 dl Wasser Mehl, Zucker, Salz und Hefe in einer Schüssel mischen. Wasser dazu gießen, mischen, ca. 10 Minuten zu einem weichen, glatten Teig kneten. Teig in 8 Stücke teilen, diese zu Kugeln formen. Mit einem leicht bemehlten Finger oder Kellenstiel in der Mitte je ein Loch machen. Teigringe um den Finger oder Stiel kreisen lassen, bis eine Öffnung von ca. 2 cm Ø entsteht. Bagels auf ein mit Backpapier belegtes Blech legen und für ungefähr eine Stunde aufgehen lassen. Bagels im knapp siedenden Salzwasser beidseitig je ca. 2 Minuten kochen lassen. Mit einer Schaumkelle herausnehmen, gut abtropfen, auf das Backpapier zurücklegen. Mit Eigelb bestreichen und bei 180 Grad für 10 Minuten backen.

Zutaten für den Brisket 1,5 kg Rinderbrust (Brisket)

2 EL grobes Salz

2 EL Senf

1 EL schwarzer Pfeffer

1 EL Paprika (geräuchert oder süß)

1 EL Knoblauchpulver

1 EL Zwiebelpulver

200 g Kalbsfond

1 Zwiebel, grob gehackt

4 Knoblauchzehen, zerdrückt

2 Lorbeerblätter

1,5 EL Olivenöl Die Rinderbrust mit den Gewürzen marinieren und am besten über Nacht einziehen lassen. Das Olivenöl in einer großen Pfanne erhitzen und das Fleisch von allen Seiten anbraten. Mit Kalbsfond ablöschen und mit einem Deckel bei 180 Grad für 2-3 Stunden weich schmoren. Anschließend das Brisket kurz stehen lassen und dann in dünne Scheiben schneiden.

Zutaten für den Kabissalat 100 g Kabis

20 g Essig

10 g Apfelsaft

20 g Olivenöl

etwas Salz

etwas Pfeffer

etwas Kümmel

5 g Senf Den Weißkabis fein schneiden und mit dem Salz mischen. Kabis mit dem Essig, Apfelsaft, Öl und Pfeffer mischen. Von Hand gut durchkneten und kurz ziehen lassen.

Zutaten für die Bagels-Füllung vegetarisch 4 EL Senf

4 Bagels

8 EL Kabissalat

10 Scheiben Essiggurken

10 Kräuterseitlinge

200 g Teriyaki Sauce Kräuterseitlinge in Scheiben schneiden und in einer Pfanne scharf anbraten und mit Teriyaki Sauce glasieren. Den Bagel kurz in einer Pfanne antoasten und mit Senf bestreichen. Den Bagel füllen mit dem Salat, den Essiggurken, den glasierten Kräuterseitlingen und zu klappen.

Zutaten für die Bagels-Füllung mit Fleisch 4 EL Senf

4 Bagels

8 EL Kabissalat

20 Scheiben Brisket

10 Scheiben Essiggurken Bagels aufschneiden, mit Senf bestreichen und etwas beträufeln mit der Schmorsauce. Anschließend füllen mit Kabissalat, Essiggurken und dem Brisket.

