Für alle Foodies
Bagels
Aktualisiert:
Ein frisch gebackener Bagel trifft auf zartes Brisket und einen Hauch von würzigem Kabissalat – eine Kombination, die sowohl herzhaft als auch erfrischend ist. Perfekt für alle, die den Mix lieben!
Rezept und Zubereitung für 4 Personen
Vorbereitungszeit 180 Min. • Zubereitungszeit 20 Min. • Gesamtzeit 200 Min.
Zutaten für die Bagels
450 g Weißmehl
4 TL Zucker
1,5 TL Salz
2 TL Trockenhefe
3 dl Wasser
Mehl, Zucker, Salz und Hefe in einer Schüssel mischen. Wasser dazu gießen, mischen, ca. 10 Minuten zu einem weichen, glatten Teig kneten. Teig in 8 Stücke teilen, diese zu Kugeln formen. Mit einem leicht bemehlten Finger oder Kellenstiel in der Mitte je ein Loch machen. Teigringe um den Finger oder Stiel kreisen lassen, bis eine Öffnung von ca. 2 cm Ø entsteht. Bagels auf ein mit Backpapier belegtes Blech legen und für ungefähr eine Stunde aufgehen lassen. Bagels im knapp siedenden Salzwasser beidseitig je ca. 2 Minuten kochen lassen. Mit einer Schaumkelle herausnehmen, gut abtropfen, auf das Backpapier zurücklegen. Mit Eigelb bestreichen und bei 180 Grad für 10 Minuten backen.
Zutaten für den Brisket
1,5 kg Rinderbrust (Brisket)
2 EL grobes Salz
2 EL Senf
1 EL schwarzer Pfeffer
1 EL Paprika (geräuchert oder süß)
1 EL Knoblauchpulver
1 EL Zwiebelpulver
200 g Kalbsfond
1 Zwiebel, grob gehackt
4 Knoblauchzehen, zerdrückt
2 Lorbeerblätter
1,5 EL Olivenöl
Die Rinderbrust mit den Gewürzen marinieren und am besten über Nacht einziehen lassen. Das Olivenöl in einer großen Pfanne erhitzen und das Fleisch von allen Seiten anbraten. Mit Kalbsfond ablöschen und mit einem Deckel bei 180 Grad für 2-3 Stunden weich schmoren. Anschließend das Brisket kurz stehen lassen und dann in dünne Scheiben schneiden.
Zutaten für den Kabissalat
100 g Kabis
20 g Essig
10 g Apfelsaft
20 g Olivenöl
etwas Salz
etwas Pfeffer
etwas Kümmel
5 g Senf
Den Weißkabis fein schneiden und mit dem Salz mischen. Kabis mit dem Essig, Apfelsaft, Öl und Pfeffer mischen. Von Hand gut durchkneten und kurz ziehen lassen.
Zutaten für die Bagels-Füllung vegetarisch
4 EL Senf
4 Bagels
8 EL Kabissalat
10 Scheiben Essiggurken
10 Kräuterseitlinge
200 g Teriyaki Sauce
Kräuterseitlinge in Scheiben schneiden und in einer Pfanne scharf anbraten und mit Teriyaki Sauce glasieren. Den Bagel kurz in einer Pfanne antoasten und mit Senf bestreichen. Den Bagel füllen mit dem Salat, den Essiggurken, den glasierten Kräuterseitlingen und zu klappen.
Zutaten für die Bagels-Füllung mit Fleisch
4 EL Senf
4 Bagels
8 EL Kabissalat
20 Scheiben Brisket
10 Scheiben Essiggurken
Bagels aufschneiden, mit Senf bestreichen und etwas beträufeln mit der Schmorsauce. Anschließend füllen mit Kabissalat, Essiggurken und dem Brisket.
Hier kommst du zur Folge:
Lass dich von Noah Bachofens Rezepten inspirieren
Mehr entdecken
Bunt und gesund
Bowls: Die besten Rezepte zum Frühstück, Mittagessen oder Abendessen
Foodies aufgepasst!
Rückkehr des Erfolgsformats: "Hype Kitchen" geht in die dritte Runde
Lecker, lecker
Klassiker Comeback: Wiener Schnitzel mit extra Kick
Je süßer, desto besser
Dessert: Crème Brûlée Donuts
Foodies aufgepasst
Tiktok Hypes: Cheeseburger Tacos, Crispy Sommerrollen und mehr
Heiß und fettig!
Smash Burger
Alles heiße Luft?
Noah Bachofen nimmt in seiner neuen Kochshow Food-Trends unter die Lupe