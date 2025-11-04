Foodies aufgepasst
Tiktok Hypes: Cheeseburger Tacos, Crispy Sommerrollen und mehr
Aktualisiert:
Hier sind die vier gehyptesten Rezepte aus der Tiktok-Welt, die ein Geschmackserlebnis versprechen: Spaghetti all’Assassina, Cheeseburger Tacos, Crispy Sommerrollen und Brownbutter Pfirsiche mit Schlagsahne!
Rezept und Zubereitung für 4 Personen
Zutaten für die Spaghetti all'Assassina
Vorbereitungszeit 10 Min. • Zubereitungszeit 10 Min. • Gesamtzeit 20 Min.
200 g Spaghetti
30 g Olivenöl
1 Stück Knoblauch
1 TL Chili Flakes
300 g passierte Tomaten
Klein geschnittener Knoblauch zusammen mit den Chili Flakes in Olivenöl anbraten. Spaghetti dazu geben und andünsten. Passierte Tomaten dazu geben und so lange kochen, bis die Flüssigkeit weg ist und die Spaghetti weich sind. Die Spaghetti etwas anbrennen lassen und dann servieren.
Zutaten für die Cheeseburger Tacos
Vorbereitungszeit 5 Min. • Zubereitungszeit 15 Min. • Gesamtzeit 20 Min.
400 g Rinderhack
4 Mini-Tortillas (Wraps; ca. 14 cm Ø)
etwas Salz
etwas Pfeffer
2 TL Rapsöl
3 EL Chavroux
1 Lattichsalat
1 Stück Essiggurke
1 Tomate
4 EL Burgersauce
einige Röstzwiebeln
Rinderhack mit Salz und Pfeffer marinieren. Das Hackfleisch auf eine Tortilla drücken und anschliessend in einer Pfanne scharf auf beiden Seiten anbraten. Tacos füllen mit Chavroux, Lattichsalat, Essiggurken, Tomaten und Sauce.
Zutaten für die Crispy Sommerrollen
Vorbereitungszeit 5 Min. • Zubereitungszeit 15 Min. • Gesamtzeit 20 Min.
5 Stück Reispapier
2 Stück Karotten, geschnitten
1 Stück Gurke, geschnitten
1 Stück Peperoni, geschnitten
Reispapier in Wasser einweichen und anschließend füllen mit Karotte, Gurke und Peperoni. Zu einem Päckli wickeln und anschließend in Öl anbraten.
Zutaten für die Brownbutter Pfirsiche mit Schlagsahne
5 Stück Nektarinen
100 g Butter
100 g Rahm
etwas Vanillearoma
1 EL Zucker
etwas Minze
Nektarinen halbieren und in Nussbutter anbraten, bis sie eine braune Farbe haben und weich sind. Mit frischer Pfefferminze aromatisieren. Rahm mit Vanillearoma und Zucker schaumig schlagen. Die warmen Nektarinen auf dem geschlagenen Rahm anrichten.
Hier kommst du zur Folge:
Lass dich von Noah Bachofens Rezepten inspirieren
