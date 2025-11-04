Foodies aufgepasst Tiktok Hypes: Cheeseburger Tacos, Crispy Sommerrollen und mehr Aktualisiert: 14.04.2025 • 17:25 Uhr Bild: SAT.1 Schweiz

Hier sind die vier gehyptesten Rezepte aus der Tiktok-Welt, die ein Geschmackserlebnis versprechen: Spaghetti all’Assassina, Cheeseburger Tacos, Crispy Sommerrollen und Brownbutter Pfirsiche mit Schlagsahne!

Rezept und Zubereitung für 4 Personen

Zutaten für die Spaghetti all'Assassina Vorbereitungszeit 10 Min. • Zubereitungszeit 10 Min. • Gesamtzeit 20 Min. 200 g Spaghetti

30 g Olivenöl

1 Stück Knoblauch

1 TL Chili Flakes

300 g passierte Tomaten Klein geschnittener Knoblauch zusammen mit den Chili Flakes in Olivenöl anbraten. Spaghetti dazu geben und andünsten. Passierte Tomaten dazu geben und so lange kochen, bis die Flüssigkeit weg ist und die Spaghetti weich sind. Die Spaghetti etwas anbrennen lassen und dann servieren.

Zutaten für die Cheeseburger Tacos Vorbereitungszeit 5 Min. • Zubereitungszeit 15 Min. • Gesamtzeit 20 Min. 400 g Rinderhack

4 Mini-Tortillas (Wraps; ca. 14 cm Ø)

etwas Salz

etwas Pfeffer

2 TL Rapsöl

3 EL Chavroux

1 Lattichsalat

1 Stück Essiggurke

1 Tomate

4 EL Burgersauce

einige Röstzwiebeln Rinderhack mit Salz und Pfeffer marinieren. Das Hackfleisch auf eine Tortilla drücken und anschliessend in einer Pfanne scharf auf beiden Seiten anbraten. Tacos füllen mit Chavroux, Lattichsalat, Essiggurken, Tomaten und Sauce.

Zutaten für die Crispy Sommerrollen Vorbereitungszeit 5 Min. • Zubereitungszeit 15 Min. • Gesamtzeit 20 Min. 5 Stück Reispapier

2 Stück Karotten, geschnitten

1 Stück Gurke, geschnitten

1 Stück Peperoni, geschnitten Reispapier in Wasser einweichen und anschließend füllen mit Karotte, Gurke und Peperoni. Zu einem Päckli wickeln und anschließend in Öl anbraten.

Zutaten für die Brownbutter Pfirsiche mit Schlagsahne 5 Stück Nektarinen

100 g Butter

100 g Rahm

etwas Vanillearoma

1 EL Zucker

etwas Minze Nektarinen halbieren und in Nussbutter anbraten, bis sie eine braune Farbe haben und weich sind. Mit frischer Pfefferminze aromatisieren. Rahm mit Vanillearoma und Zucker schaumig schlagen. Die warmen Nektarinen auf dem geschlagenen Rahm anrichten.

