Dessert: Crème Brûlée Donuts

Crème Brûlée trifft auf Donut – eine himmlische Kombination aus knusprig, cremig und süß! Der perfekte Genuss für jeden Moment, der einfach unwiderstehlich ist.

Eigelb, Zucker und Vanillezucker in einer großen Schüssel gut verrühren. Maisstärke und 1/5 der Milchmenge mit dem Schwingbesen darunter rühren. Restliche Milch mit Vanillemark und -stängel aufkochen. Vanillestängel entfernen. Vanillemilch unter Rühren mit dem Schwingbesen zur Eimasse gießen. In die Pfanne zurückgeben. Unter ständigem Rühren mit dem Schwingbesen aufkochen. Sobald die Crème dick wird, von der Platte ziehen und eine halbe Minute weiterrühren. In eine Schüssel gießen. Crème mit Folie bedecken. Auskühlen lassen.

Die Vanillecreme in einer Schüssel verrühren, dann Pistaziencreme dazu geben und alles vermengen. In einen Spritzsack abfüllen.

Zutaten für die Donuts

50 g Butter

1 dl Milch

300 g Mehl

0,5 TL Salz

3 EL Zucker

21 g Hefe, zerbröckelt, halber Hefewürfel

1 Ei (Raumtemperatur)

1 Liter Frittieröl

Butter schmelzen, zusammen mit der Milch kurz aufkochen und dann von der Platte ziehen. Mehl, Salz und Zucker in einer Schüssel mischen und dann eine Mulde formen. Hefe, lauwarme Butter-Milchmischung und Ei in die Mulde geben, mischen. Zu einem geschmeidigen Teig kneten. Zugedeckt bei Raumtemperatur ca. 1,5 Stunden aufs doppelte aufgehen lassen. Teig auf wenig Mehl 1 cm dick auswallen. Mit großem Glas Rondellen ausstechen. Rondellen auf ein leicht bemehltes Blech legen, bei Raumtemperatur mit einem Küchentuch gedeckt für 60 Minuten aufgehen lassen. Damit es schneller geht bei 50 Grad 1 Stunde in den Ofen.

Frittieren: Fritteuse oder Pfanne mit Öl füllen, auf 160 °C erhitzen. Rondellen vorsichtig portionsweise ins Öl setzen. Beide Seiten knapp 3 Minuten backen.

Die gebackenen Donuts mit Zucker abstäuben. Dann mit einem heißen Pfannenboden die Donuts karamellisieren. Erst danach mit Vanillecreme / Pistazienfüllung füllen.